Da sabato 27 gennaio 2018



ANIMARE I BURATTINI



Laboratorio con Walter Broggini per appassionati, animatori, insegnanti.

Saletta Ortoteatro - viale Trento 3 - Pordenone



ORTOTEATRO con la collaborazione e il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Friuli Venezia Giulia, Terminal Festival organizza



Un Laboratorio essenzialmente pratico condotto dal maestro burattinaio Walter Broggini e dedicato ad insegnanti, animatori, artisti, attori e tutti coloro vogliano conoscere e sperimentare il magico mondo del teatro di figura. Programma:

Utilizzo di burattini, pupazzi ed oggetti per la creazione di una performance di Teatro di Figura.

La Performance verrà presentata a fine marzo in una sala in provincia di Pordenone e il 20 maggio al Festival Terminal di Udine.



DOCENTE: Walter Broggini.

PARTECIPANTI: massimo 20.

CALENDARIO:



sabato 27 gennaio ore 16/18

domenica 28 gennaio ore 9/13

sabato 10 febbraio ore 16/18

domenica 11 febbraio ore 9/13

sabato 3 marzo ore 16/18

domenica 4 marzo ore 9/16

lunedì 5 performance in orario da definire

20 maggio performance in orario da definire al Festival Terminal di Udine DOVE: Saletta Ortoteatro di viale Trento 3 a Pordenone.



COSTO: Il Laboratorio è gratuito con la condizione di partecipare alle 2 performance previste. Verrà richiesta la quota di iscrizione di 100,00 EUR che sarà restituita dopo la performance del 20 maggio a Udine. La quota verrà trattenuta a coloro che non porteranno a termine il percorso.



ISCRIZIONI: presso il C. Cult. A. Moro a Cordenons, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.



Walter Broggini inizia la sua esperienza teatrale nel 1981; nel settembre '84 intraprende l'attività di solista, partecipando nell'estate '85, presso l'Institut International de la Marionnette di Charleville-Mézierès (Francia), ai corsi con Francis Jolit, Alain Roussel e Philippe Genty. La Compagnia Walter Broggini, nata ufficialmente nel 1986, ha partecipato alle rassegne e ai festival italiani di teatro di figura più importanti ed è stata invitata a presentare i suoi spettacoli all'estero, in paesi europei Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia ed in altri continenti, in Brasile e Israele. Negli anni la Compagnia ha compiuto un originale percorso teatrale, sviluppando da un lato una ricerca drammaturgica su forme espressive raffinate - con spettacoli rivolti al pubblico adulto - e dall'altro un'innovazione degli stilemi del teatro popolare dei burattini, con creazioni rivolte a tutto il pubblico. Il repertorio artistico della Compagnia ha ottenuto alcuni significativi riconoscimenti: nel 1988 il Diploma della giuria del 21° P.I.F., Festival Internazionale delle Marionette di Zagabria (Croazia), per la ricerca sull'arte della marionetta, nel 1991 il Fauno d'Argento e nel 1992 il Fauno d'Oro al Premio Nazionale Silvano d'Orba (AL), nel 1998 La Marionetta d'oro al Mittelfest - Burattini e Marionette nelle Valli del Natisone (UD), nel 2000 La luna d'argento (premio alla carriera) al Festival Internazionale del Teatro di Figura di S. Miniato (PI), nel 2002 Il Tagliere del Sangiacomo Puppet Festival al Festival Internazionale del Teatro di Figura in Provincia Granda (CN) e nel 2003 il Campogalliani d'Oro alla Fiera Millenaria di Gonzaga (Mn). Nel 2002 è tra i vincitori del 2° Concorso nazionale di drammaturgia per ragazzi Sette autori sette commedie di Genova. Nel 2016 Walter Broggini ha ricevuto l'ambitissima Sirena d'Oro alla carriera al Festival Arrivano dal Mare.